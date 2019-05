Rigopiano: è polemica per il racconto della tragedia su un libro di testo scolastico

È polemica per la versione della tragedia di Rigopiano, costata la vita a 29 persone, presente su un testo scolastico per le scuole medie dell'editore "Paravia Pearson". Nel paragrafo dedicato ai fatti avvenuti il 18 gennaio 2017, infatti, si parla di una slavina, distaccatasi dalla cresta sovrastante della montagna, a causa del terremoto che in quel giorno ha colpito l'area a cavallo fra Abruzzo, Marche ed Umbria.

Secondo i parenti delle vittime, si tratta di una ricostruzione tendenziosa che attribuisce come unica causa del crollo il terremoto, una fatalità imprevedibile mentre, come stanno accertando anche le indagini giudiziarie, sono presenti precise responsabilità di chi ha gestito l'emergenza e la fase di prevenzione. Inoltre nel testo si parla di 30 vittime, mentre il bilancio corretto è di 29 morti.

I parenti delle vittime hanno diffidato la casa editrice chiedendo di correggere il testo, segnalando il caso anche ai Ministeri della Giustizia e della Pubblica Istruzione.