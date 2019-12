Conoscere la verità, per dare giustizia alle vittime del crollo dell'hotel Rigopiano. A parlare è il cuoco Giampiero Parete, pescarese, uno dei superstiti del tragico crollo della struttura avvenuto nel gennaio 2017 a causa di una valanga. Parete è intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica "Cosa succede in città" a Radio Cusano. L'uomo si è miracolosamente salvato in quanto era uscito pochi minuti prima dall'hotel per andare a prendere alcune cose all'interno della sua auto, e ha assistito impotente all'arrivo della valanga assieme a un manutentore dell'hotel Rigopiano.

Il cuoco sottolinea come tutti, compresi i parenti delle vittime, vogliano giustizia e non sono interessati ai soldi dei possibili risarcimenti.

È stata una questione di pochi metri. Vuol dire che non era la mia ora. Ho chiamato due volte i soccorsi, non era possibile camminare, c'era un mare di neve fresca intorno a me. I soccorsi sono arrivati all'alba del 19 gennaio, il giorno dopo il disastro, ho atteso ore, che mi sono sembrate interminabili, in compagnia del manutentore dell'hotel anche lui rimasto illeso. Ho vissuto una situazione surreale e con la sensazione che fosse irreale, come se stessi assistendo a un film. Mi ricordo, come se fosse ieri, il silenzio più totale, eravamo nel nulla più totale. Mi sono sentito completamente abbandonato

Parete poi racconta come i figli, che avevano 6 ed 8 anni al momento dei fatti, ora abbiano paura di andare in qualsiasi albergo ed odiano la neve, chiedendo sempre prima di vedere la struttura e che sia lontana dalle montagne: