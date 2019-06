Rigopiano: interrogato il vice prefetto Angieri

È stato interrogato questa mattina in Procura a Pescara, dal procuratore capo Serpi e dal pm Papalia il vice prefetto di Pescara Salvatore Angieri, indagato nell'ambito dell'inchiesta bis sul crollo dell'hotel Rigopiano. Angieri ha risposto alle domande della Procura in merito ai presunti depistaggi emersi sulla questione dei soccorsi e della gestione dell'intera emergenza legata al maltempo a Rigopiano.

Il vice prefetto ha dichiarato di aver agito in buona fede, rispettando le disposizioni avute dai suoi superiori. Oltre ad Angieri, lo ricordiamo, sono indagati anche l'ex prefetto Provolo, il vice prefetto distaccato Mazzia, i dirigenti Verzella, Ida De Cesaris, Giulia Pontrandolfo e Daniela Acquaviva. Per tutti l'accusa è di occultamento del brogliaccio delle segnalazioni del giorno riguardante la tragedia, il 18 gennaio 2017 e di aver occultato in particolare la chiamata fatta dal camierere Gabriele D'Angelo morto poi nel crollo.