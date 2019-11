Rigopiano, Giampaolo Matrone ospite di Magalli a "I fatti vostri" di Rai Due - VIDEO

Quasi tre anni passati solo con pacche sulle spalle dallo Stato, e ancora nessuna verità e nessun risarcimento a causa della lentezza della burocrazia e della giustizia. A parlare è Giampaolo Matrone, pasticcere sopravvissuto al crollo dell'Hotel Rigopiano nel quale ha perso la moglie Valentina nel corso della trasmissione di RaiDue condotta da Giancarlo Magalli "I fatti vostri".

Assieme a Matrone, era presente l'avvocato Marco Frigo dello studio legale 3A che lo assiste per tutta la vicenda giudiziaria e la richiesta del risarcimento danni. Un grido di rabbia e di delusione quello di Matrone con l'avvocato Frigo che ha ripercorso le tappe giudiziarie che hanno fatto seguito alla tragedia in cui morirono 29 persone, con l'accorpamento dei due filoni d'indagine in un unico processo ed i rinvii delle udienze avuti nelle ultime settimane.

Matrone ha aggiunto:

"Puoi essere forte quanto vuoi, ma se oggi siamo ancora a questo punto vuol dire che c’è qualcosa che non funziona, ma non solo sulla nostra tragedia ma proprio a livello italiano. Il 18 gennaio 2017 purtroppo è finito per le vittime, ma non per chi è rimasto, come me e tutti gli altri parenti; va avanti, con tanti problemi. Ho una bambina di otto anni, Gaia, da crescere, a cui devo fare da mamma e da papà, e che per fortuna quel giorno non era con noi ma con i nonni. Cerco di fare il più possibile, anche se il ruolo di mamma è insostituibile, e ho la forza di andare avanti: ci sarà un motivo per il quale mi sono salvato. Voglio sorridere alla vita, per me, per mia figlia. Anche per le persone che non ci sono più”.