Rigopiano: una commissione di 4 sindaci per gestire i rimborsi alle famiglie delle vittime

Durante la riunione dei primi cittadini che si è svolta oggi in comune, a Montesilvano, per stabilire le modalità attuative dei rimborsi alle famiglie dei 29 angeli di Rigopiano, si è deciso di istituire una commissione di 4 sindaci a cui verranno affidati gli intenti di tutti i sindaci dei comuni in cui risiedevano le vittime dell'hotel, distrutto da una valanga a gennaio 2017.

Ricordiamo che le elargizioni sono pari a 10 milioni di euro, come previsto dal decreto legge 135 del 2018. Così il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis: