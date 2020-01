La rabbia della madre di una delle vittime di Rigopiano: "Sapere che si sarebbero potuti salvare spacca il cuore"

Un dolore insuperabile, acuito dal pensiero che si sarebbero potute salvare le vittime di Rigopiano. A parlare è la madre di una delle persone morte nel crollo della struttura il 18 gennaio 2017, Loredana Lazzari mamma di Dino Di Michelangelo, il poliziotto morto insieme alla moglie Marina Serraiocco.

La donna è presente ad ogni udienza del processo Rigopiano portando con sè una foto del figlio e la maglietta indossata da tutti i familiari delle vittime. Con l'arrivo del terzo anniversario dalla tragedia che uccise 29 persone, la donna ha fatto sapere che andrà alla commemorazione che si terrà proprio nell'area dove sorgena la struttura:

Questa volta non sarei voluta andare, mio marito non sta bene, le gambe non gli reggono più, ha difficoltà a muoversi ma ci sarò perché sto lottando e perché non posso arrendermi: sono passati 3 anni, le forze diminuiscono ma la lottava avanti perché vogliamo giustizia. Potevano salvarsi, non hanno fatto nulla per evitare che morissero così. Penso a mio figlio, certo, ma non solo a lui. La vittima più giovane aveva solo 22 anni. Mi sembra ieri. Bastava che qualcuno mandasse anche solo un elicottero, non ci posso pensare che abbiano dovuto fare quella fine. Gridavano aiuto e sono stati derisi