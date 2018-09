Mobili rotti e rifiuti abbandonati davanti ai cassonetti: a Montesilvano gli incivili non demordono

Intervento straordinario da parte di Formula Ambiente in via Emilia, ripulita in mattinata da un cumulo di rifiuti ingombranti disseminati vicino ai cassonetti. La scena che si è presentata ai residenti della zona è davvero indecorosa. Bancali di legno, ante e mensole di un mobile e altre travi abbandonate sul ciglio della strada. Eppure l'amministrazione comunale si è attivata da tempo per agevolare il conferimento dei rifiuti voluminosi con l'apertura del centro di raccolta di via Inn.

L'azienda che si occupa della nettezza urbana mette a disposizione anche il servizio gratuito di raccolta degli ingombranti, prenotabile mediante telefonata al numero verde dedicato. L'assessore all'Igiene Urbana Paolo Cilli comunica che il prossimo anno sarà pronto un secondo centro di raccolta a Montesilvano Colle e che contestualmente entra in funzione il centro del riuso di via Nilo.