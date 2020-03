La Asl di Pescara cerca medici per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, l'avviso pubblico

La Asl cerca medici per cercare di fronteggiare l'emergenza contagio da Covid-19 (Coronavirus) che sta mettendo, purtroppo, in ginocchio gli ospedali di Pescara e Penne.

L'azienda sanitaria locale pescarese ha infatti indetto un avviso pubblico per manifestazione di interesse per medici specialisti, medici specializzandi e medici laureati disponibili a prestare attività clinico assistenziale.

L'avviso è rivolto a chi volesse prestare la sua opera nella Asl di Pescara.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È possibile scaricare il bando ed il modello di domanda sul sito web della Asl di Pescara www.ausl.pe.it – Sezione Concorsi – Avviso Avviamento a selezione pubblica.

La scadenza è fissata al 21 dicembre 2020.