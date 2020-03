La Asl di Pescara cerca infermieri per fronteggiare l'emergenza Coronavirus

La Asl di Pescara non cerca solo medici per fronteggiare l'emergenza contagio da Covid-19 (Coronavirus) ma anche infermieri.

Proprio nella giornata di oggi, venerdì 20 marzo, l'azienda sanitaria locale pescarese ha indetto un avviso pubblico.

Nello specifico, si tratta di un avviso pubblico per la manifestazione di interesse per infermieri professionali disponibili a prestare attitivtà clinico assistenziale.

Lo scopo è quello di costituire un apposito elenco aperto di infermieri professionali disponibili a prestare attività su turni H24, 7 giorni su 7, da cui attingere per far fronte alle contingenti esigenze per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa.

L’attività dovrà essere prestata in favore della Asl di Pescara che predisporrà gli elenchi degli operatori in possesso dei requisiti necessari. Ai fini del conferimento dei singoli incarichi si terrà conto in via prioritaria dei seguenti criteri:

specificità della professionalità richiesta in ordine alle contingenti fasi dell’emergenza;

disponibilità individuale manifestata in merito alla tempestività dell’assunzione dell’incarico e flessibilità a operare nelle sedi di lavoro per soddisfare le contingenti necessità.

La Asl, ricevute le manifestazioni di interesse procederà secondo necessità al conferimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del D.L. 9 marzo 2020 n. 14, degli incarichi come sopra specificati, della durata non superiore a 6 mesi ed eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza. L’inserimento dei professionisti nell’elenco di cui al presente avviso non determina, in capo ai singoli, alcun diritto al conferimento dell’incarico.

Questi i requisiti richiesti:

laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente;

iscrizione al corrispondente ordine professionale.

Compensi: tariffa oraria lorda omnicomprensiva 13,21 euro. Le domande, allegando il curriculum vita e fotocopia del documento di identità in corso di validità, deve essere presentata al seguente indirizzo e-mail: selezione.covid19@ausl.pe.it con il seguente oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CPS INFERMIERE PRESSO ASL PESCARA.

L'avviso rimane aperto sino a copertura delle necessità assistenziali connesse all’epidemia Covid-19. Tutti i dettagli sono disponibili al seguente link: https://www.ausl.pe.it/DettaglioConcorso.jsp?id=634