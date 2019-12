Salvamento Pescara cerca un Babbo Natale per il fine settimana, l'appello urgente

È un appello urgente quello che lancia la "Salvamento Pescara" allo scopo di trovare un Babbo Natale per il prossimo fine settimana, quello del 21 e 22 dicembre.

La figura del Babbo Natale parteciperà a un evento di solidarietà originale nel primo trabocco sul molo nord di Pescara.

Verranno raccolti alimenti a lunga conservazione da donare a 3 istituti che ospitano bambini.

«In questi due giorni», si legge nell'appello, «vogliamo che sia con noi, come già avvenuto negli anni passati, un Babbo Natale per accogliere grandi e piccini sul trabocco, in una atmosfera speciale. Se pensi di poter vestire i panni di Babbo Natale ti chiediamo di raccogliere il nostro appello: inutile dire quali sono le caratteristiche fisiche. Siamo certi che le conosci benissimo: mi raccomando la barba bianca, oltre a un grande cuore! Se sei interessato, manda una foto su Whatsapp al numero 348 4276790».