Fase 2, riapre definitivamente il mercato settimanale di via Pepe: ecco quando

Domani, 1° giugno, riparte in maniera definitiva il mercato settimanale di via Pepe, nei pressi dello stadio Adriatico. Gli espositori saranno operativi dalle 8 alle 13. Si tratta di un momento molto importante perché ora tutti i venditori ambulanti avranno l'opportunità di tornare a lavorare dopo lo stop dovuto al lockdown di questi ultimi mesi.

Lo scorso 4 maggio, infatti, avevano riaperto i battenti solo gli alimentari nell’antistadio, ma in queste settimane si è provveduto a rifare la piantina relativamente al distanziamento e alla messa in sicurezza per tutte le categorie merceologiche del mercato, che - come noto - si tiene ogni lunedì mattina.

Adesso, finalmente, è tutto pronto. Abbiamo sentito uno degli esercenti, Mimmo "Il Baronetto", che ci ha detto:

"Sono contentissimo che il mercato riprenda. Ho sofferto tanto di questa chiusura perché amo il mio lavoro. Non vedevo l'ora che dessero l'ok per la riapertura, che ovviamente avverrà in tutta sicurezza, con le restrizioni Covid, rispettando il distanziamento sociale e utilizzando la mascherina e i guanti".

Il presidente della categoria ambulanti, Enzo Di Giuliantonio, si è impegnato molto per la riapertura completa e la messa in sicurezza del mercato di via Pepe. Dunque la fase 2 può ufficialmente cominciare anche per questo "storico" appuntamento di Porta Nuova.