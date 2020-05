Conte dice sì alle riaperture anticipate il 18 maggio: in Abruzzo Marsilio prepara le nuove ordinanze

Accordo raggiunto fra Regioni e Governo per il via libera ad alcune riaperture anticipate al 18 maggio rispetto a quanto previsto, inizialmente, dal decreto in vigore. Oggi infatti si è tenuta la conferenza delle Regioni alla quale ha partecipato il premier Conte assieme ai ministri Speranza e Boccia. Presente anche il governatore Marsilio che, con l'Abruzzo, rappresentava una delle regioni che vogliono spingere sull'acceleratore per concedere ad alcune categorie professionali e commerciali la riapertura fra una settimana.

L'accordo raggiunto prevede che i governatori, potranno ora decidere autonomamente di dare il via libera ad alcune categorie per le quali saranno predisposti dei protocolli di sicurezza per i cittadini per evitare il diffondersi del contagio. Il governo, però, monitorerà attentamente la situazione e l'andamento del contagio e nel caso di risalite preoccupanti potrebbe intervenire stabilendo in quei territori nuove restrizioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il comitato tecnico scientifico entro qualche giorno fornirà i protocolli per ristoranti, bar, gelaterie, parrucchieri ed estetiste ed a breve dovrebbero arrivare regole anche per gli stabilimenti balneari in vista della stagione estiva ormai alle porte. Marsilio ha commentato positivamente la notizia, ricordando che l'Abruzzo è stato apripista fra le Regioni con l'ordinanza già firmata che permetterà da lunedì 18 maggio la riapertura di parrucchieri e centri estetici, ed ora si lavora per le nuove ordinanze per ulteriori attività commerciali e produttive. Ordinanza che non solo non è stata impugnata dal Governo, ma anche legittimata.