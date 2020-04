A partire dal 20 aprile riapriranno altri tre uffici postali del Pescarese

Dal 20 aprile torneranno disponibili altri 3 uffici postali della provincia di Pescara dove erano stati rimodulati gli orari di apertura per l'emergenza Coronavirus e le misure da attivare per il distanziamento sociale. Si tratta dell'ufficio di Alanno 1 in via Matteotti, dell'ufficio postale di Manoppello e di quelli di Villa San Giovanni nella sede di Villa Oliveti.

L'ufficio postale di Alanno sarà aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì, quello di Manoppello il martedì, il giovedì e il sabato e quello di Villa San Giovanni solo il venerdì. Sono 73 gli uffici postali aperti in tutta la provincia.

Poste Italiane fa sapere che nella fase di emergenza garantisce e garantirà la sicurezza ai cittadini offrendo i propri servizi anche grazie alla collaborazione delle istituzioni locali:

La riapertura degli uffici postali è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini