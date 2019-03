Riapre finalmente la Riserva Dannunziana, avrà 1000 piante nuove con la prevalenza del pino d’Aleppo. Oggi è stato compiuto un sopralluogo dal sindaco Marco Alessandrini, dal consigliere Emilio Longhi e dal presidente della Commissione Ambiente Fabrizio Perfetto.

Domani mattina, dopo il periodo di chiusura disposto per la sicurezza della cittadinanza e coinciso con la necessaria manutenzione delle alberature e la riorganizzazione dei percorsi, la Pineta tornerà a essere fruibile dai cittadini.

Così l'assessore Paola Marchegiani:

“La Riserva riapre ora perché era rischioso, a causa della perdita di numerose piante cadute per il maltempo dell’autunno scorso, tenerla aperta, esponendo così la cittadinanza a rischi e crolli imprevedibili. Vista l’entità e la varietà dell’utenza, abbiamo preferito metterla in sicurezza e oggi possiamo restituirla alle famiglie, bambini e sportivi che la frequentano. Il tempo trascorso è stato quello necessario, per portare a termine le azioni messe in atto e condivise con la Soprintendenza paesaggistica”.