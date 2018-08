Riaperto l'ufficio postale di Cepagatti

Terminati i lavori di manutenzione straordinaria, ha riaperto oggi l’ufficio postale di Cepagatti in via Forlani.

Nell’ambito degli interventi infrastrutturali, finalizzati al miglioramento dei livelli di accoglienza degli ambienti sia per il personale sia per la clientela, è stata ampliata la sala al pubblico e installato un nuovo sportello ATM Postamat, dotato di monitor a elevata luminosità e moderni dispositivi di sicurezza, tra cui il macchiatore di banconote, che impedisce la sottrazione del denaro in caso di atto vandalico.

Durante il periodo dei lavori i servizi postali e finanziari sono stati garantiti all’interno di una struttura mobile posizionata nella zona antistante la sede.

L’ufficio postale di Cepagatti è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.