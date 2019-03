Via Caduta del Forte, come annunciato, è stata riaperta oggi con l'ok al transito per tutte le auto; da domani mattina, invece, la strada tornerà a essere percorribile anche per gli autobus di Tua. I lavori sono stati terminati nell'arco di soli cinque giorni.

Spiega l'assessore Natarelli:

“La corsia di transito dei mezzi pubblici era sotto il livello dovuto ed è stato necessario rifare anche il fondo stradale in alcuni tratti, per rimetterla in sesto. Abbiamo eliminato anche le barriere architettoniche presenti sulla via. Ha funzionato la sinergia con Tua per la deviazione dei bus che transitano sul percorso in entrata in citta' sulle vicine via Chieti e via Conte di Ruvo”.