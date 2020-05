Riaprono otto chiese di Pescara: nelle prossime ore gli interventi di sanificazione da Covid19

Accordo fra il sindaco Masci e l'arcivescovo Valentinetti per sanificare otto chiese cittadine che quindi potranno essere riaperte alle celebrazioni pubbliche delle sante messe. Lo ha annunciato il primo cittadino, aggiungendo che fra il 21 e 22 maggio saranno eseguiti gli interventi di sanificazione da Covid19 per garantire massima sicurezza per i cittadini.

Le chiese interessate sono:

San Silvestro Papa

Regina della Pace

San Marco

San Nunzio

Cuore Immacolato

Santa Caterina

Santa Lucia

San Donato

Saranno concordati gli orari degli interventi nelle singole parrocchie, trattando gli edifici di culto con i precisi protocolli di igienizzazione. In questo modo nel fine settimana riprenderanno le celebrazioni pubbliche spiega il sindaco:

