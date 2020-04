Revocata l'ordinanza regionale che obbligava all'uso delle mascherine in strada a Pescara, Montesilvano e Spoltore

Il presidente della giunta regionale Marco Marsilio ha revocato, con l'ordinanza numero 51, quella 31 dello scorso 9 aprile, con la quale venivano imposti divieti e obblighi come quello dell'uso della mascherina in strada a Pescara, Montesilvano e Spoltore.

La nuova ordinanza firmata oggi, giovedì 30 aprile, sarà efficace a partire da domani, venerdì 1 maggio.

Questi i divieti e gli obblighi che erano stati in vigore dallo scorso 9 aprile e che da domani non saranno più in essere: