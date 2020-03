Resti delle mura della Piazzaforte cinquecentesca di Pescara emergono durante i lavori ferroviari

Importante scoperta fatta durante i lavori eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana per completare il terzo binario fra la stazione di Pescara Centrale ed il fiume. Sono infatti emersi dei resti di strutture murarie che potrebbero appartenere al Bastione S. Vitale appartenente alla Piazzaforte cinquecentesca di Pescara.

A formulare l'ipotesi, la soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio dell'Abruzzo dopo un sopralluogo effettuato a seguito della segnalazione dell'Archeoclub. Ulteriori verifiche saranno effettuate per stabilire data e origine delle strutture murarie rinvenute. Ricordiamo che in queste settimane è acceso il dibattito in città per la questione dei resti della presunta necropoli romana che si troverebbe sotto il campo sportivo Rampigna dove stanno per partire i lavori di riqualificazione.