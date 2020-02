"Resta un attimo qui" è il nuovo singolo di Andrea Pimpini

Sono passati solo due mesi dall'uscita del primo disco di inediti di Andrea Pimpini ed è già tempo di un nuovo singolo. Si intitola “Resta un attimo qui”, è uscito oggi e presenta una grande novità rispetto a tutti i brani inediti usciti finora: per la prima volta, il cantautore pescarese è autore delle musiche.

“Non sono un musicista, canto da quasi 4 anni ormai e quest'anno inizierò a prendere anche lezioni di pianoforte - racconta - La voglia di comporre musica da solo c'era già da tempo ma poiché non suono uno strumento mi sono sempre dovuto far assistere da altri musicisti. “Resta un attimo qui” è un test. Dopo il lavoro svolto con Leonardo Campanella, produttore e arrangiatore del mio primo disco di inediti, ho voluto provare a creare qualcosa di mio. Così ho trovato un programma che avevo installato tempo fa sul computer e ho creato questa canzone”.

“Resta un attimo qui” presenta due soli strumenti: piano e violini. Una scelta non casuale in quanto sono gli strumenti preferiti di Andrea. Il nuovo singolo è disponibile solo su Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music E per quanto riguarda i prossimi progetti:

“Non mi fermo qui - annuncia Pimpini - “Resta un attimo qui” è un test per un futuro disco di inediti che sarà il seguito di “Lacrima”, ho già dei testi pronti e sto lavorando a nuove musiche”.

Per l'uscita del nuovo disco bisognerà attendere ancora un po'. “Lacrima”, infatti, è uscito da poco ed è ancora in fase di promozione. Il disco contiene 12 brani e su YouTube sono disponibili, al momento, solo i videoclip di due brani: “Ti amo per davvero” e “Lacrima”. Nei prossimi mesi, tuttavia, usciranno altri video.