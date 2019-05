La tv di stato tedesca dedica un reportage alla Scuola di Alta Sartoria di Penne

Andrà in onda sabato 11 maggio, alle ore 17.35, il reportage della tv pubblica tedesca, Zdf, sulla Scuola di Alta Sartoria della Fondazione ForModa. La fama della scuola ha travalicato i confini nazionali e suscitato l’attenzione dei giornalisti della tv di stato tedesca per un servizio di approfondimento sullo stato dei Mestieri d’arte in Europa.

Le telecamere hanno ripreso per un’intera settimana Luca Evangelista, ex allievo del corso e oggi sarto di alta moda maschile nella Sartoria Ferdinando Caraceni di Milano. Riflettori puntati su una passione nata sui banchi di scuola, durante gli anni di intensa pratica al laboratorio sartoriale di Penne.

Il territorio vestino, i suoi vicoli, i suoi scorci, la sua vocazione per un mestiere d’arte di alta tradizione e soprattutto la sua scuola di sartoria grazie a telecamere, microfoni e droni, sono finiti sotto la lente d’ingrandimento della prestigiosa tv. Un estratto del reportage è on line su www.arte.tv. La versione completa sarà trasmessa su Zdf e successivamente su Arte TV in tedesco e in francese con sottotitoli in italiano. Ecco cosa ha dichiarato il Cavaliere del Lavoro Lucio Marcotullio, Presidente della Fondazione ForModa: