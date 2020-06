Continuano a riaffiorare reperti archeologici di varie epoche al campo Rampigna [FOTO]

Proseguono gli scavi e continuano a riaffiorare reperti archeologici di varie epoche al campo Rampigna. Lo ha fatto sapere il sindaco Masci che ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook. Il primo cittadino ha spiegato come ad ogni di scavo vengano trovati resti di epoca medievale o romana:

Muri, depositi, ceramiche, tombe, in ogni strato di scavo c'è un frammento, un coccio, un basamento, persino in cemento romano, ciascuno di essi ci racconta di insediamenti commerciali e di vita in ogni periodo del nostro tempo, da oltre duemila anni