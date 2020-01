Attivato il nuovo reparto di Medicina a Chieti, accoglierà anche i malati di Pescara

Adesso, dunque, sarà possibile trasferire (e curare) nell'ospedale teatino i pazienti trattenuti in Osservazione breve che non possono essere ricoverati al 'Santo Spirito' per carenza di posti, dovuta al sovraffollamento da influenza