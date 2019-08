Raoul Bova e Rocio Munoz Morales a cena in un ristorante di Pescara [FOTO]

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales a cena in un ristorante di Pescara. I due vip, in città per lo spettacolo "Love Letters" (andato in scena all'anfiteatro D'Annunzio), sono stati immortalati ieri sera insieme al ristoratore Carlo Ferraioli dopo aver degustato alcune specialità a base di pesce.

Per quanto riguarda la piéce teatrale, va detto che ieri sera Bova è apparso decisamente cresciuto rispetto a quanto da lui stesso fatto vedere con "Due", che il noto attore aveva allestito con Chiara Francini facendo tappa anche al Circus due anni e mezzo fa (era il febbraio 2017).

Se in "Due", infatti, la sua performance era stata talvolta incerta, adesso Raoul si è mostrato più sicuro e convincente nella recitazione e con una presenza scenica senza dubbio migliorata. Di alto livello, invece, l'interpretazione della sua compagna Morales.