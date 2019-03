Rancitelli - Villa del Fuoco: il 21 marzo la riunione per la costituzione ufficiale del comitato di quartiere

Si terrà giovedì 21 marzo alle ore 21, nel salone della parrocchia dei Santissimi Angeli Custodi, l'assemblea costitutiva del comitato di quartiere "Rancitelli Villa del Fuoco" al quale parteciperanno i residenti per redigere un documento ufficiale con le richieste e priorità da portare avanti nel quartiere e da sottoporre ai candidati alle elezioni comunali del 2019.

Il comitato si riunisce da oltre un anno con l'obiettivo del bene comune per gli abitanti, che vogliono un ruolo attivo e costruttivo per ripristinare la legalità, combattere degrado e tutelare al sicurezza.

La domanda che ci facciamo da 1 anno è “come dovrebbe essere il nostro quartiere?”

Noi ci riuniamo per immaginare e progettare come sarà Rancitelli perché il vero cambiamento può partire solo dal basso, tanti cittadini che si mettono insieme per vivere in un posto più bello e più sicuro