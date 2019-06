Rancitelli, ancora violenza fra via Trigno e via Ilaria Alpi

Ennesimo episodio di violenza ieri a Rancitelli, nella zona a cavallo fra via Trigno e via Ilaria Alpi dove i residenti hanno segnalato ieri pomeriggio una violenta lite fra senegalesi e nigeriani, con persone che si rincorrevano armate di coltello fra le strade ed i giardini pubblici. Il diverbio sarebbe iniziato a margine di un matrimonio che si è svolto nella chiesa evangelica che ha sede in quella zona.

Da tempo i cittadini sono esasperati dal degrado e dalla scarsa sicurezza nella zona, a ridosso dei palazzi fatiscenti dove ormai abitano quasi solo immigrati in condizioni anche di potenziale pericolo per l'incolumità pubblica per bombole di gas accese sui balconi.

Per non parlare delle visite diurne e notturne di

tossicodipendenti locali che entrano ed escono in alcune di queste abitazioni. In tutto ciò, vediamo un

furgone della caritas scaricare letti e divani” .Siamo stanchi di vivere in queste condizioni, subire prepotenze ed anche di essere definiti razzisti. Non siamo razzisti, e lo possono testimoniare alcuni immigrati rispettosi e rispettabili. Purtroppo non ci sono solo loro e noi pretendiamo interventi concreti e di riappropriarci della nostra tranquillità

Testa ha assicurato il massimo impegno da parte dell'amministrazione regionale Marsilio per riportare la legalità e sicurezza nella zona.