Rancitelli: sindaco e vicesindaco incontrano le associazioni dopo gli episodi di violenza

Un incontro fra l'amministrazione comunale e i rappresentanti del nuovo Comitato Cittadino del Quartiere 3, oltre ai rappresentanti delle altre associazioni cittadine e di volontariato che già operano nel quartiere, per discutere strategie ed iniziative per promuovere la legalità dopo i recenti episodi di violenza avvenuti nei giorni scorsi, fra cui la maxi rissa in cui un cittadino nigeriano è stato ridotto in fin di vita.

Obiettivo primario quello di ideare strategie comuni fra istituzioni ed associazioni per riqualificare il quartiere sotto tutti i punti di vista, da quello sociale a quello culturare e territoriale.

Il sindaco Alessandrini:

"Dobbiamo riprendere dall’esistente, da un’esperienza grande e importante che nel quartiere c’è e che abbiamo potuto conoscere anche come Amministrazione, sposando tutte le iniziative volte alla riqualificazione del quartiere, da sempre. Lo facciamo nel sociale, con un piano che è uno modo operativo per intervenire sul disagio e l’indigenza in cui tanti residenti vivono ogni giorno. Lo facciamo riattivando opere che erano ferme da anni, come gli alloggi di via Trigno che grazie alla costanza del vicesindaco Blasioli riprenderanno quota e saranno completati per rispondere a una delle maggiori emergenze sentite dalla città, quella della casa.

Lo facciamo anche progettando una riqualificazione che oggi è stata fermata in modo scellerato, quella del bando delle periferie, ma per cui ci siamo mobilitati con l’Anci e gli altri Comuni italiani, perché le risorse sospese per due anni siano riattivate subito, affinché i progetti elaborati con tante delle associazioni che abbiamo incontrato, sono pronti e vanno concretizzati. C’è sicuramente un problema di sicurezza, come c’è un problema culturale e sociale insieme, è dunque indispensabile metterci insieme, stabilire una lista di priorità possibili e lavorare su quelle, cercando lo strumento più adatto per produrre risultati."