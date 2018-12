Rancitelli, Di Pillo (M5S): "Oltre l'indigazione, la rabbia"

Qualche settimana, fa sotto pressione continua e costante anche del sottoscritto, il gruppo speciale della polizia municipale di Pescara del Giona, coadiuvato da altre forze dell’ordine, sgomberava da un gruppo di abusivi gli ex palazzi Clerico tra Via Tavo e Via Tiburtina.

Gli abusivi in questione sono sbandati, tossicodipendenti, alcolizzati e disperati, persone con gravi difficoltà che se non accompagnati in un percorso di politiche sociali, si sposteranno poco più in là per continuare la loro sopravvivenza. E così è accaduto: adiacente ai palazzi ex Clerico, un terreno forse di un altro privato, tende e masserizie si sono spostate li, sotto palazzi privati, popolati da cittadini che pagano regolarmente le loro tasse e che a maggio del 2019 torneranno a votare come tutti i cittadini di Pescara.

Chiedo al Sindaco, al Vice Sindaco, al Prefetto, al Questore e alle forze dell’ordine, per quanto questa storia deve ancora andare avanti? Oltre l’indignazione c’è la rabbia, c’è anche un pizzico di follia se volete: i cittadini di quei palazzi sono davvero “incazzati”, e minacciano azioni eclatanti. Attendo risposte. Ringrazio la cittadina giustamente esasperata per il video, residente proprio davanti al terreno invaso dagli abusivi