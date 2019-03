Rancitelli, associazioni cittadine in campo per la legalità e la rinascita del quartiere

Pianificare una serie di attività e progetti sociali dal basso, per rilanciare il quartiere di Rancitelli. Si è tenuta oggi la prima riunione del tavolo della ludoteca Dezi al quale hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni per firmare un'intesa per avviare progetti utili a tutti i residenti.

Presenti anche il sindaco Alessandrini e l'assessore Allegrino, che hanno ribadito l'importanza di questo genere di iniziative con il pieno sostegno delle istituzioni locali. Presente anche il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Riscaldati.