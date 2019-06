Nuova chiusura per la rampa di interconnessione tra le autostrade A25 e A14

Nuova chiusura programmata per la rampa di interconnesione tra le autostrade A25 e A14.

A farlo sapere è la concessionaria Strada dei Parchi che comunica come la chiusura sia stata disposta per completare l’installazione delle nuove barriere in acciaio nellol svincolo d’interconnessione.

Per questa ragione la rampa di interconnesione tra l’autostrada A25 e l’autostrada A14 sarà chiusa al transito dalle ore 20 dei giorni 26, 27 e 28 giugno alle ore 7 dei giorni successivi limitatamente al traffico proveniente da Roma/L'Aquila e diretto verso l’autostrada A14 in direzione di Ancona.

Di conseguenza, in quei tre giorni, negli orari indicati, ai veicoli provenienti da RM/AQ e diretti verso l’A14 in direzione di Ancona si consiglia di uscire allo svincolo di Villanova e, seguendo le indicazioni per A14, di entrare in autostrada A14 alla stazione di Pescara Ovest/Chieti con direzione Ancona.