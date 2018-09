Asse attrezzato, chiusa la rampa verso Montesilvano dopo la caduta di calcinacci sulle auto

Chiusa temporaneamente la rampa dell'Asse attrezzato a Pescara che consente di immettersi sulla Circonvallazione in direzione Montesilvano.

La chiusura al traffico è attiva da qualche ora da oggi, martedì 18 settembre, per lavori di messa in sicurezza.

La rampa in questione è quella dalla quale nelle ultime settimane, in almeno due occasioni, si è verificato il distacco di porzioni di calcinacci poi finiti sui parabrezza di un furgoncino, un Fiat Fiorino, e un'automobile, una Mercedes Classe A.

In entrambi i casi tanta paura per gli automobilisti e parabrezza lesionati e spaccati.

In virtù di questa chiusura, gli automobilisti provenienti da Chieti e Sambuceto hanno la sola possibilità di imboccare la Circonvallazione verso destra ovvero in direzione Francavilla al Mare oppure proseguire sull'Asse verso le uscite di Pescara. Imboccata la rampa verso Francavilla si può uscire subito in direzione aeroporto e rientrare sulla Circonvallazione in direzione opposta.

I lavori dovrebbero terminare entro questa sera.