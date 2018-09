Asse attrezzato, chiusa di nuovo la rampa verso Montesilvano: si lavora sui giunti

Chiusa nuovamente, in modo temporaneo, la rampa dell'Asse attrezzato a Pescara che consente di immettersi sulla Circonvallazione in direzione Montesilvano.

Come già avveuto lunedì e ieri, la chiusura al traffico resta tale per circa 4-5 ore per lavori di messa in sicurezza.

Nello specifico, gli interventi stanno riguardando un intervento di manutenzione programmata per ripristino giunti di un viadotto della carreggiata stradale della circonvallazione (dove c'è un semplice restringimento della carreggiata) che sovrasta la rampa di immissione verso Montesilvano.

La rampa in questione è quella dalla quale nelle ultime settimane, in almeno due occasioni, si è verificato il distacco di porzioni di cemento finiti sui parabrezza di un furgoncino, un Fiat Fiorino, e un'automobile, una Mercedes Classe A.

In entrambi i casi solo danni ai veicoli con lesione e spaccatura dei parabrezza.

In virtù di questa nuova chiusura, che sarà ripetuta anche nei prossimi giorni in virtù di un'ordinanza dell'Anas, che gestisce sia l'Asse attrezzato che la Circonvallazione, gli automobilisti provenienti da Chieti e Sambuceto hanno la sola possibilità di imboccare la Circonvallazione verso destra ovvero in direzione Francavilla al Mare oppure proseguire sull'Asse verso le uscite di Pescara.

Imboccata la rampa verso Francavilla si può uscire subito in direzione aeroporto e rientrare sulla Circonvallazione in direzione opposta.

Anas fa sapere che per contenere i disagi comunque le lavorazioni iniziano dopo l’ora di punta del mattino e sospendono nel tardo pomeriggio. Il completamento degli interventi è previsto tra la fine della settimana e l’inizio della prossima.

(foto di repertorio)