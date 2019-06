Chiude la rampa di accesso all'A14 sull'autostrada A25

Chiude sull'autostrada A25 la rampa di interconnessione per l'A14 in direzione Ancona.

A farlo sapere è la concessionaria Strada dei Parchi che comunica come la chiusura sia necessaria per l’installazione di nuove barriere in acciaio.

Il divieto di transito sarà attivo dalle ore 19 di domani, giovedì 20, alle ore 7 di sabato 22 giugno limitatamente al traffico proveniente da Roma/L'Aquila e diretto verso l’autostrada A14 in direzione di Ancona.

Di conseguenza, da domani a sabato, ai veicoli provenienti da Roma/L'Aquila e diretti verso l’A14 in direzione di Ancona si consiglia di uscire allo svincolo di Villanova, seguire le indicazioni per A14 e entrare in autostrada al casello Pescara Ovest/Chieti con direzione Ancona.