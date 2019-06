Rai RadioLive, nella puntata di "Questioni di Stilo" si parla della Mensa di San Francesco di Pescara

Si parlerà anche della Mensa di San Francesco di Pescara nella puntata di domani di "Questioni di Stilo" in onda alle 18 su Rai RadioLive, che sta dedicando ampio spazio alla campagna solidale "Con il cuore nel nome di Francesco" per le donazioni alle mense francescane in Italia.

L'obiettivo è quello di aiutare anche il Poliambulatorio Francescano dedicato alle cure dentali e sostegno alimentari ai bambini bisognosi, gestiti dalla Fondazione Opera di San Francesco per i Poveri - Onlus. Sarà presente Renato Paesano, fondatore della mensa francescana di Pescara intervistato da Sabina Stilo.

E' possibile sostenere la campagna di solidarietà con SMS e chiamate da rete fissa al 45515 fino al 1° luglio. "Questioni di Stilo" si ascolta al link www.radiolive.rai.it, su Rai Play Radio, sulle radio Dab + e sul digitale terrestre televisivo.