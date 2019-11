Ragazzo picchiato in via Piave, esplode la polemica: "La zona del centro non è sicura"

Dopo il ragazzo di 17 anni che qualche sera fa è stato picchiato in via Piave, riesplode nella zona del centro la polemica sulla questione sicurezza. Piazza Muzii e dintorni, infatti, dopo la nascita della "movida" si sono fortemente trasformate, e secondo i residenti questo cambiamento non è avvenuto necessariamente in meglio.

Torna sul piede di guerra il comitato «Tranquillamente Battisti», con il suo portavoce Federico Di Filippo, che denuncia rumori molesti, atti vandalici e scarsa educazione da parte degli avventori. Il problema si concentrerebbe soprattutto tra mezzanotte e le 4 del mattino: queste, infatti, vengono ritenute le ore più "calde" per quanto riguarda la possibilità che si verifichino episodi spiacevoli.

Moreno Di Pietrantonio dice la sua non solo come segretario cittadino del Pd, ma anche come psicologo: