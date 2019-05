Ragazzo ferito dal suo Rottweiler: parla il padre e proprietario del cane

Il padre del ragazzo ricoverato in ospedale a Pescara dopo essere stato morso al volto dal suo Rottweiler in uno studio veterinario a Paglieta, nel Chietino, fornisce chiarimenti su quanto accaduto.

L'uomo ha infatti fatto sapere che il cane era anestetizzato e quando il ragazzo si è avvicinato lo ha aggredito a causa dell'effetto dell'anestetico che gli ha impedito di riconoscere il padrone. La famiglia vive ad Agnone, in Molise, e si era rivolta allo studio veterinario di Paglieta dove il cane è stato seguito fin dai primi mesi di vita.

Il padre sottolinea come il cane non sia assolutamente aggressivo e pericoloso, non ha mai causato problemi e tutti lo conoscono ad Agnone. Si è trattato dunque di un episodio isolato dovuto ai farmaci.