Ricevuti in Comune i 5 ragazzi che hanno trovato e restituito un portafogli

Tutto e' partitto da un uomo che aveva smarrito il suo portafogli per strada, con all'interno soldi e documenti, ma che poi è riuscito a rientrarne in possesso grazie a 5 ragazzini. Sono stati proprio loro, infatti, a trovare il prezioso oggetto e portarlo in Questura. I piccoli "eroi", che frequentano la scuola media Pascoli, si chiamano:

Federico Orsini,

Flavio Di Donato,

Antonio Mastrangelo,

Daniele Di Zio,

Andrea Santini

Ieri pomeriggio il sindaco Marco Alessandrini ha voluto riceverli a Palazzo di Città per complimentarsi e ringraziarli pubblicamente con la consegna di una pergamena che recita:

"Piccole cose possono cambiare il mondo, a partire da quello in cui ogni giorno viviamo. Grazie da parte della Città per essere stati interpreti di un grande gesto di responsabilità e senso civico. Un atto bello e importante che fa bene a chi lo compie, solleva chi lo riceve ed è un esempio positivo anche per tutta la comunità. Grazie ragazzi perché avete dimostrato che la fiducia nell’altro è ancora qualcosa su cui poter contare per il futuro".

Questo quanto dichiarato dal primo cittadino: