Rifiuti, a Città Sant'Angelo parte la raccolta porta a porta: le vie interessate

Inizia ufficialmente a Città Sant'Angelo la raccolta porta a porta dei rifiuti.

Come già programmato il nuovo sistema per la raccolta del pattume cittadino sarà avviato da lunedì 1 luglio.

A occuparsi del servizio è la società Linda.

Questo quanto dice il sindaco Matteo Perazzetti:

«Abbiamo trovato un progetto che si doveva migliorare per alcune sviste o carenze, abbiamo dato e ci siamo confrontati con la Società Ambiente, perché crediamo che la nostra città non debba essere l’unica ad avere livelli di differenziata da vergogna.

Ora dobbiamo andare #AvantiVeloce per recuperare il tempo perso. Ora dobbiamo avere il coraggio di farlo questo passo tutti insieme come comunità, ci saranno alcuni disservizi e ci scusiamo, per questo abbiamo deciso di mantenere aperti due infopoint e un callcenter per recepire queste criticità e cercare di risolverle subito. Miglioreremo strada facendo dobbiamo avere tutti pazienza ma non possiamo restare l’ultimo comune a non fare la differenziata».

Il nuovo InfoPoint è a Città Sant’Angelo Marina, in via Salara (nel centro sociale per anziani) e l'apertura, come per l'altro è dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle 19.

Le vie interessate in questa prima fase da lunedì 1 luglio sono le seguenti:

Viale XXII Maggio 1944 + traverse, Via Achille Grandi, Via Alberto Coppa, Via Aldo Moro, Via Alento, Via Alfonso Da Vestea, Via Antonio Peracchia, Via Aterno-Pescara, Via Belvedere, Via Bruno Storti, Via Cerrano, Via Chieti, Via Ciclamini, Via Colella, Viale Colle Delle More, Via Collina, Via Cupello, Via Degli Ulivi, Strada Dei Fiori, Via Dei Tulipani, Via Del Porto Romano, Via Dell’Autostrada, Via Della Panoramica, Via Della Scafa, Via Della Sorgente, Via Delle Ginestre, Via Delle Gualchiere, Via Delle Spezie, Via Delle Tamerici, Via Di Villa Forcella, Via Enrico Berlinguer, Via Ernani Savini, Via Fino, Via Fonte Coppa, Via Fonte Della Cieca, Via Fonte Umano, Vico Fonte Umano, Via Fraternità Magistrale, Via Galileo Gentile, Via Giuseppe Crognale, Via Giuseppe Di Vittorio, Strada Imperato, Via L’Aquila, Viale Leonardo Petruzzi, Via Levante, Via Luciano Lama, Via Ludovico Antinori, Strada Lungofino, Via Madonna Della Pace, Via Maestrale, Via Maestri Angolani, Viale Matrino, Via Michelangelo Castagna, Via Montessori, Via Moscarola, Via Mulino Del Gioco, Via Nazionale Adriatica Nord, Via Nicola Palma, Via Nora, Via Pasquale Baiocchi, Via Piomba, Via Plinio Il Vecchio, Via Roberto Nasuti, Via Salara, Viale Saline, Viale San Martino, Via Sangro, Via Selva Del Moro, Via Strabone, Via Tentarelli, Via Teramo, Via Tirino, Via Tito De Caesaris, Via Tordino, Viale Torre Costiera, Via Torre Liquerizia, Via Vincenzo Cilli, Via Vomano.

Le altre utenze del territorio saranno servite nei prossimi giorni previa comunicazione. Mentre i residenti nel centro storico (dentro le mura) continueranno a usufruire delle ecoisole informatizzate.

Per avere informazioni precise su come differenziare i rifiuti basta cliccare QUESTO LINK.