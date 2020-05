Raccolta di generi alimentari per le famiglie pescaresi bisognose [FOTO]

Una raccolta di generi alimentari per le famiglie pescaresi bisognose è stata effettuata dal gruppo cittadino dell’Udc in collaborazione con il mercato solidale nei supermercati Carrefour (centro commerciale Il Molino), Conad (via Rigopiano) e Tigre (via Malagrida).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un gesto di solidarietà molto importante in questo periodo di emergenza sanitaria da Coronavirus. Tutto ciò che avanzerà da questa raccolta, dopo la consegna alle famiglie in difficoltà, verrà portato alla Caritas della Diocesi di Pescara-Penne, che a sua volta provvederà a soddisfare le richieste di chi più ha bisogno.