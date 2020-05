"Aiutateci, abbiamo spese da sostenere": il circolo Babilonia lancia una raccolta fondi

La campagna di crowdfunding si chiuderà il 21 giugno: "Ripartire non è un atto né immediato né scontato e questa volta senza il vostro sostegno non ce la possiamo fare", dice lo staff del locale. Ecco come fare per donare