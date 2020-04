Raccolta fondi per il Coronavirus, Adricesta pronta a consegnare 12mila euro all'ospedale di Pescara

Ha avuto grande successo la raccolta fondi organizzata dall'associazione Adricesta per l'ospedale di Pescara.

L'appello "È ora di donare" era stato lanciato allo scopo di acquistare macchinari (respiratori, ventilatori e monitor).

E adesso, dopo pochi giorni, l'associazione donazione ricerca italiana cellule staminali trapianto e assistenza è pronta a consegnare il primo assegno da 12mila euro.

Chi volesse donare può utilizzare il seguente Iban: IT65S0200815412000102632085 - UNCRITM1RM2 intestato ad Adricesta Onlus con la causale: aiutiamo l'ospedale. Oppure è possibile donare anche su www.retedeldono.it. Questa settimana sarà consegnato il primo assegno da 12mila euro e saranno donate delle uova di Pasqua di cioccolato a medici e infermieri messe a disposizione dalla Pescara calcio.

Lo slogan scelto “È ora di donare” è stato rilanciato in questi giorni da società sportive, come appunto Pescara calcio, Acqua e Sapone calcio a 5, Pescara basket e Amatori basket, da moltissime associazioni come Will Clown, Gruppo Abruzzese Linfomi, Abruzzo Nomade. Insieme a loro personaggi del mondo dello spettacolo da Antonello Angiolillo a Giò Di Tonno, da Tiziana Di Tonno a Sebastiano Somma, Vincenzo Olivieri e Marco Papa, per arrivare a Dario Ricchizzi, Arianna Ciampoli, Michele Di Toro cui si sono aggiunti Jennifer Di Vincenzo, conduttrice di "Chef in cucina", Milo Vallone, la giornalista Mila Cantagallo, senza dimenticare l’assessore del Comune di Montesilvano, Anthony Aliano e l’azienda Maico.

Questo quanto annuncia la presidente Carla Panzino:

«Nei prossimi giorni andremo a realizzare nuove iniziative di sostegno a tutto lo splendido personale medico e infermieristico dell’ospedale Santo Spirito di Pescara che sta lottando con tutte le sue forze contro questo virus ma occorre uno sforzo ulteriore di generosità da parte del nostro territorio. Solo con più respiratori, più monitor, più mascherine, più dispositivi di protezione individuale riusciremo a salvare più vite umane. Il nostro obiettivo è quello di fornire ai medici ciò di cui c’è maggior bisogno istante per istante, per questo è importante mantenere un flusso costante di donazioni».