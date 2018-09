Quattro scuole comunali inagibili: stop alla riapertura il 10 settembre?

Chiudere le 4 scuole comunali con problemi di sicurezza ed agibilità, intervendo subito in attesa di controlli approfonditi. E' la richiesta che arriva da Pescara Mi Piace, con Armando Foschi, nei confronti del prefetto Basilicata. Il 10 settembre prossimo infatti tutte le scuole cittadine riapriranno i battenti e Foschi chiede di trovare subito soluzioni alternative alle centinaia di studenti che dovrebbero frequentare la scuola elementare ‘Rodari – Andersen’ di via Salara Vecchia, la scuola elementare ‘Don Milani’ di via Sacco, la scuola media ‘Antonelli’ in via Virgilio, e la scuola media ‘Michetti’ in via del Circuito.

"Leggendo le relazioni stilate dai funzionari abbiamo scoperto che le condizioni strutturali dei 4 edifici sono drammatiche: la scuola ‘Rodari-Andersen’ di via Salara Vecchia non è neanche provvista del certificato di prevenzione incendi e, per garantire il suo adeguamento sismico, sono necessarie opere ‘invasive’ per 1milione 850mila euro, opere che, fra l’altro, dovranno determinare l’adeguamento del giunto sismico per separare strutturalmente gli attuali due corpi di fabbrica, costruiti a distanza di vent’anni l’uno dall’altro, e interventi su travi e pilastri per garantire duttilità e resistenza, oserei dire fondamentali in caso di terremoto. Ancora più imponenti e invasivi i lavori per la messa in sicurezza della scuola media Antonelli in via Virgilio, opere per 2milioni 310mila euro. Opere invasive anche per la scuola ‘Don Milani’ di via Sacco, dove sono necessari interventi per 1milione10 mila euro, edificio che non ha la certificazione di prevenzione incendi e dove addirittura a mettere a rischio la resistenza antisismica sono le 9 finestre affilate lungo i corridoi dei vari livelli. Stesso copione infine per la scuola media ‘Michetti’ di via del Circuito, dove metà scuola è occupata dal Comando di Polizia municipale. Per restituire sicurezza solo alla scuola sono necessari lavori per 1milione 230mila euro"

Foschi sottolinea come tale problematica sia già stata discussa in Comune e diversi consiglieri d'opposizione hanno chiesto la convocazione della commissione consiliare Vigilanza e Controllo avviando la chiusura cautelativa dei plessi interessati in attesa di ulteriori riscontri. Richieste però inascoltate secondo l'associazione con il sindaco Alessandrini che ha lasciato intendere che le scuole saranno riaperte.