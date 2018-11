Qualità della vita, Pescara sale nella classifica di Italia Oggi e La Sapienza

Cresce la qualià della vita nella provincia di Pescara. Almeno secondo la classifica pubblicata sull'edizione odierna, lunedì 19 novembre, del quotidiano "Italia Oggi".

In base all'indagine condotta insieme all'università La Sapienza e Cattolica Assicurazioni, la nostra provincia si piazza al 77esimo posto nella graduatoria generale con un punteggio di 364,60 ovvero 13 posti in più rispetto al 2017 quando Pescara si piazzò al 91esimo posto.

In Abruzzo fanno meglio Teramo al 40esimo posto (era 53esima), L'Aquila 72esima in calo di quattro posizioni rispetto all'anno prima e Chieti 74esima, cinque posizioni in meno rispetto al 2017. Dunque la provincia di Pescara resta ultima tra quelle abruzzesi.

L'indagine fotografa modelli virtuosi, criticità e cambiamenti in atto nelle province e nelle principali aree del Paese prendendo in esame vari parametri, dal lavoro al sociale, dall'ambiente alla criminalità, fino al disagio sociale e ai servizi.

La nostra provincia migliora anche nelle singole voci dell'analisi svolta da Italia Oggi e università la Sapienza: per Affari e Lavoro, Pescara si piazza al 65esimo posto (era 75esima), per l'Ambiente al 68esimo posto (era 91esima), per la Criminalità al 73esimo (92esima). Il balzo in avanti più notevole è quello relativo alla voce del Disagio sociale con la provincia di Pescara che dal 102esimo posto sale 35esimo.

Passo indietro invece di venti posizioni nella graduatoria relativa alla Popolazione dove Pescara occupa la posizione 62. Nella classifica dei Servizi finanziari e scolastica la nostra provincia è al 59esimo posto. mentre per il sistema Salute siamo al 76esimo posto. Va meglio analizzando il Tempo libero con Pescara che arriva al 40esimo posto.

Diversi passi indietro nella graduatoria del Tenore di vita nella quale Pescara scende dal 76esimo all'82esimo posto.

Le classifiche complete e dettagliate sono sul quotidiano Italia Oggi in edicola oggi, lunedì 19 novembre.