Scatta l'operazione di pulizia delle scritte dei writer sulla riviera. L’assessore all’ambiente, Isabella Del Trecco, ha ufficializzato l’iniziativa concordata con Ambiente Spa e con l’assessore alla manutenzione Luigi Albore Mascia.

“L’obiettivo è di restituire pieno decoro estetico all’intero lungomare, eliminando tutto ciò che deturpa oggi la passeggiata litoranea, per poi avviare una campagna di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza, per incentivare il rispetto del nostro ambiente, contestualmente ai controlli della polizia municipale per reprimere tali fenomeni incontrollati che, privi di qualunque senso, rovinano solo il territorio”.