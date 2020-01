Pulizia e nuova segnaletica nella zona di piazza Italia, previsti disagi al traffico: ecco quando

Possibili disagi al traffico all'inizio della prossima settimana in piazza Italia a Pescara per un intervento di pulizia straordinaria e per la nuova segnaletica orizzontale.

A farlo sapere è l'assessore alla Mobilità, Luigi Albore Mascia, che annuncia un programma di sistemazione ampia dell'area concordato con l'assessore alle Manutenzioni, Adelchi Sulpizio.

I lavori verranno eseguiti lunedì 25 e martedì 26 gennaio.

Come spiega Albore Mascia il programma prevede la pulizia straordinaria con spazzatrice e acqua dell’intera piazza Italia e delle limitrofe via Calabria, via Avezzano e via del Concilio. Il giorno successivo si proseguirà con una nuova pulizia a secco, nelle prime ore del mattino e, alle 10:30 circa, si passerà alla sistemazione della segnaletica orizzontale.

«Potrebbero verificarsi dei disagi in questi due giorni», aggiunge l'assessore, «ma restituiremo ai cittadini una vasta area centrale più pulita e più sicura per automobilisti, ciclisti e pedoni».