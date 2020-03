Specialisti a distanza per famiglie e utenza, l'iniziativa della Fondazione Paolo VI in questi giorni di emergenza da coronavirus. Verranno messi a disposizione psicologi, assistenti sociali e neuropsichiatri, contattabili telefonicamente o via e-mail nelle varie sedi della fondazione, dove le segreterie sono attive dal lunedì al venerdì con orario 8-13.

I recapiti sono su www.fondazionepaolosesto.org. Ecco il commento di monsignor Tommaso Valentinetti, presidente della Fondazione Paolo VI:

“Il tempo che stiamo vivendo non è facile, e anche la nostra fondazione ha dovuto chiudere i suoi servizi riabilitativi a seguito dell'ordinanza del presidente della Regione che ha sospeso le attività ambulatoriali pubbliche e private convenzionate. Ci rendiamo conto che questo sta provocando non pochi disagi specialmente per le famiglie con figli bisognosi di cure e di assistenza. Ci piacerebbe far sentire loro la nostra vicinanza fisica nella maniera migliore possibile ma siamo fortemente limitati per l’osservanza alle norme di sicurezza. Per questo abbiamo stabilito di renderci disponibili almeno nelle necessità più urgenti, implementando un supporto costante durante queste difficili giornate”.