Un sondaggio fra i cittadini per scegliere il colore del terzo ponte sul Saline

Un sondaggio per scegliere il colore del terzo ponte sul Saline. Il Presidente della Provincia Di Marco ha voluto coinvolgere direttamente la popolazione pescarese per decidere la colorazione della struttura in materiale ferroso che collegherà le due sponde del fiume nei pressi della foce, zona Grandi Alberghi a Montesilvano.

Retto da quattro piloni metallici alti 40 metri, prevede uno sbalzo fra le due sponde di oltree 240 metri. In questi giorni le varie parti che formeranno la struttura sono in lavorazione nei cantieri ad Atessa, e prima di passare al trasporto nella zona dove saranno installate è necessario decidere la colorazione.

Quattro le opzioni a disposizione: scala di bianchi, scala di blu, scala di rossi, scala di verdi. Per votare occorre inviare la preferenza all'indirizzo email: colorailponte@provinicia.pescara.it. Si potrà votare fino al 17 settembre. Ricordiamo che il terzo ponte del Saline è l'ultima delle tre opere realizzate dall'ente provinciale. I primi due ponti sono stati inaugurati durante l'estate.