Provincia di Pescara, il presidente Zaffiri presenta il nuovo sito istituzionale

Un nuovo look e soprattutto molte funzionalità in più e due novità importanti per il sito ufficiale della Provincia di Pescara. Il presidente Zaffiri ha illustrato questa mattina il restyling alla presenzza dei sindaci ed amministratori dei 46 comuni del territorio.

Un sito web che, come spiega il presidente, al suo arrivo era obsoleto e non aggiornato alla nuova normativa sulla trasparenza, e per questo è stato necessario un intervento di riorganizzazione completa puntando sulla semplificazione per gli utenti, un sito intuitivo dove sarà semplice raggiungere il proprio obiettivo senza troppi sforzi:

Abbiamo poi approfittato della riorganizzazione del portale per introdurre due importanti novità. La prima riguarda tutti i Comuni della nostra provincia che da oggi disporranno di una finestra sul nostro sito istituzionale loro dedicata. Basta cliccare su ‘Le Notizie del nostro Territorio’, dove troveremo un link per ciascun Comune e dove ciascuna amministrazione, ottenute le credenziali di

accesso, potrà caricare autonomamente la storia del proprio territorio, gli eventi, gli appuntamenti culturali, o anche notizie di servizio, aggiornamenti utili in caso di emergenze. Soprattutto sarà una finestra utile per fare promozione della nostra provincia Altra novità fondamentale è l’aver previsto una seconda finestra per aggiornare gli utenti sui cantieri e lavori realizzati dalla Provincia stessa soprattutto su scuole e strade, dunque quali opere sono state appaltate, quali i cantieri già aperti, quelli che ancora vannodefiniti e quelli già chiusi

Zaffiri ha poi chiesto ai sindaci ed amministratori di identificare i responsabili del proprio comune a cui affidare le credenziali d'accesso.