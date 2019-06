Provincia di Pescara, oltre 12 milioni di euro per il rifacimento delle strade

Maxi stanziamento di fondi Masterplan da parte della Provincia di Pescara per il rifacimento e la messa in sicurezza delle strade di competenza. Presentati questa mattina gli interventi alla presenza fra gli altri del presidente del consiglio regionale Sospiri e del presidente della provincia di Pescara Zaffiri.

SI tratta di oltre 12 milioni di euro per ogni provincia abruzzese per la manutenzione delle strade, oltre a 125 mila euro per lo sfalcio dell'erba ed altri 4 milioni per la messa in sicurezza delle strade colpite da frane. I cantieri partiranno nei prossimi giorni e dovranno essere chiusi entro il 30 settembre 2019.

Zaffiri attacca le precedenti amministrazioni di centrosinistra sottolineando come questo stanziamento sia il più importanti mai fatto negli ultimi anni:

La verità è che la sinistra ci ha lasciato una Provincia allo sfascio, senza organizzazione strutturale e senza personale, e oggi stiamo ricostruendo la struttura necessaria per lavorare e per dare risposte concrete ai cittadini

Il consigliere regionale Testa, presente alla conferenza, è entrato poi nel dettaglio degli interventi assieme allo stesso presidente Zaffiri:

Complessivamente il territorio della provincia di Pescara è stato diviso in 8 sub-comparti, 4 a nord e 4 a sud. La prima nella zona Vestina, la seconda per San Valentino-Caramanico-Bolognano e parte alta di Scafa, quindi la Val Pescara, ed entro il 30 settembre i lavori dovranno già essere conclusi e rendicontati.