Maltempo, i consigli della Protezione Civile in caso di alluvione [FOTO]

In queste settimane le giornate di maltempo si stanno ripetedendo con frequenza e non di rado anche nella nostra provincia si verificano delle vere e proprie alluvioni.

Allo scopo di rendere la popolazione preparata a saper cosa fare in queste situazioni, la Protezione Civile di Silvi ha pubblicato sulla propria pagina Facebook "Io non rischio" ovvero i consigli della stessa Protezione Civile in caso di alluvioni.

Vengono spiegate le buone pratiche da seguire in caso di alluvione per evitare di mettere in pericolo la propria vita e quella di altri suddivise in quattro categorie:

Fin da subito;

Prima dell'alluvione;

Durante l'alluvione;

Dopo l'alluvione.

